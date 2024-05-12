Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Modifiye tutkunları SMA hastası Yiğit için Ayvacık'ta buluştu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, SMA hastası 2 yaşındaki Yiğit Miran Akbulut'a destek için 1. Modifiye Araç Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Modifiye tutkunları SMA hastası Yiğit için Ayvacık'ta buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, SMA hastası 2 yaşındaki Yiğit Miran Akbulut'a destek için 1. Modifiye Araç Festivali düzenlendi.

        Ayvacık Car Club tarafından SMA hastası 2 yaşındaki Yiğit Miran Akbulut'a destek amacıyla Panayır Yerinde düzenlenen festivale 200'e yakın modifiye araç yer aldı.

        Araç sürücülerinin gösterisinin büyük ilgi çektiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

        Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ve gençlerin organize ettiği bu tür etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

        Festivalde araç sahiplerine çeşitli dallarda kupalar takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Lapseki'de geleneksel piknik şenliği yapıldı
        Lapseki'de geleneksel piknik şenliği yapıldı
        Çanakkale'de "Doğa ve Kuş Göç Festivali" düzenlendi
        Çanakkale'de "Doğa ve Kuş Göç Festivali" düzenlendi
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı
        "Gazi hemşire" Anneler Günü, Uluslararası Hemşireler Günü ve oğlunun doğum...
        "Gazi hemşire" Anneler Günü, Uluslararası Hemşireler Günü ve oğlunun doğum...
        Görme engelli sunucu üniversitenin televizyonunda izleyenleriyle buluşuyor
        Görme engelli sunucu üniversitenin televizyonunda izleyenleriyle buluşuyor
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Çizginin iç tarafındaydı...
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Çizginin iç tarafındaydı...