Çanakkale'de Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı kutlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) Türk - Japon Diplomatik İlişkilerinin Tesisinin 100. Yılı kapsamında, "27. Japonya Günleri"nin açılışı yapıldı.

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Japon Dostluk Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen "27. Japonya Günleri"nin açılış töreninde konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Türkiye'ye ilk defa 1983 yılında geldiğini, o yıllarda ilk kez Çanakkale'yi ziyaret ettiğini anlattı.

Geçen sene görevi nedeniyle tekrar Türkiye'ye gelme fırsatını elde ettiğini aktaran Katsumata, "40 seneden sonra tekrar bu muhteşem ve Türkiye tarihinde önemli yer alan Çanakkale toprağına basmış bulunuyorum. Bu benim için sevindirici oldu." dedi. Modern ve çağdaş kültürel etkinliklerinin yapılacağı "27. Japonya Günleri"ne katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Katsumata, "Türkiye'de lisans düzeyinde Japonca eğitim veren 5 üniversite mevcuttur. Üniversiteniz de bu 5 üniversite arasındadır. Ancak üniversitenizin özelliği hem eğitim fakültesine bağlı öğretmen yetiştiren hem de hazırlık sınıfı bulunan tek anabilim dalı olmasıdır. 1993 yılında kurulduğundan beri Japonya ve Türkiye arasında köprü görevi görebilecek insan kaynağının yetiştirilmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Esasen mezunlarınızın bir çoğu yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde, araştırma kurumlarında Japonca çalışmaları yaparak veya Türk-Japon ortak şirketleri, Japonya Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu, Tokyo'daki Türkiye Büyükelçiliği gibi kuruluşlarda çalışarak her iki ülke için uzun yıllardır etkin biçimde hizmet vermektedir." diye konuştu.

Japonya Hükümeti'nin bursları kapsamında her yıl büyükelçilik tarafından burs ve araştırma bursu ile Japonya'ya öğrenciler gönderdiğini hatırlatan Katsumata, bu programlara ÇOMÜ'den de birçok başarılı öğrencinin aday gösterildiğini söyledi. Katsumata, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi ile her yıl sonbaharda düzenlediği Ankara Japonca Sunum Yarışması'nda ÇOMÜ'lü öğrencilerin büyük katılım sağladığını belirtti. Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü olduğunu anımsatan Katsumata, "Dünyada en güçlü dostluk ilişkisine sahip olan Türkiye ve Japonya, aralarında 10 bin kilometre mesafe olmasına rağmen iyi ilişkiler içinde bulunuyor. Özellikle deprem ve felaketler gibi zor zamanlarda birbirine yardım sağlamaya çalışırlar. 'Dost kara günde belli olur' sözüne en yakışan bağlantımız mevcut olduğundan bahsetmek istiyorum. Bu sene hem Japonya'da hem de Türkiye'de bu ilişkimizi kutlamak için çeşitli kültürel ve akademik etkinlikler düzenlenmektedir. 27. Japonya Günleri de en önemli kültür faaliyetlerinden biridir. Yıl dönümü etkinliklerini daha da zenginleştirmek için işbirliğimizin devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da bugünkü etkinliklerin, hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem de Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı kapsamında üniversitede 32 yıldır faaliyet gösteren Japonca Öğretmenliği Bölümü'nün 27 yıldır düzenlediği Japonya Günleri'nin final etkinliği olduğunu söyledi. Eğitim, Güzel Sanatlar ve İletişim fakültelerinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinliklerin mart ayından beri devam ettiğini aktaran Erenoğlu, öğleden sonra kent merkezinde daha büyük etkinlikler olacağını aktardı.

İç ve dış paydaşlara, Japonya Hükümeti'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Erenoğlu, üniversitenin Japonya ile olan uluslararası ilişkilerinin daha da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından ÇOMÜ Kreş öğrencileri Japonca mini konser verdi, Japon geleneksel dans gösterisi (Bon-odori), mini animasyon gösterimi, Türk-Japon kaligrafisi gösterisi ve geleneksel çay seremonisi sunuldu. Sahneye davet edilen Büyükelçi Katsumata, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Rektör Erenoğlu ve akademisyenlere, Japon misafirperverliğini tam olarak yansıtan geleneksel çay seremonisi "sado", Türk-Japon Dostluk Kulübü öğrencilerince hazırlanarak ikram edildi.

Gösteriler sonrası etkinlikleri AA muhabirine değerlendiren Katsumata, Türkiye ve Türk vatandaşlarına, uzun yıllardır sağladıkları dostluk ve ilgiye teşekkür ederek, Çanakkale'nin iki ülke arasındaki ilişkide büyük katkı sağladığını ifade etti. Sahnedeki gösterileri izlerken şaşırdığını dile getiren Katsumata, "Sahnede çeşitli Japon geleneksel ve çağdaş kültür örneklerini sanki Japonya'ya dönmüş gibi gördüm. 5 yaşındaki çocuklar Japonca şarkı söyledi. Çanakkale'de Japon kültürünün ne kadar oturduğunu ve Japonlar'ın bir arkadaş olarak Çanakkale'de yer aldığını görünce Japonya Büyükelçisi olarak büyük şeref duydum. Çanakkale'deki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi yürütücülüğü ve koordinatörlüğünde Mahal Sanatevi'nde FUJİDA Davetli Uluslararası Disiplinlerarası Karma Sergisi ve Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı Manfred Osman Korfman Kütüphanesi'nde FUJİDA Davetli Ulusal Disiplinlerarası Karma Sergi açılışları yapılacak. 27. Japonya Günleri kapsamında gün boyunca Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Fuaye alanında kaligrafi, Japon takvimleri, origami, baskı sergisi, Kendo, Cosplay stand ve çalıştay noktaları konukların ilgisine sunulacak.