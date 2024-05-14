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        Gelibolu Engelliler Deneği üyeleri Başkan Soyuak'ı ziyaret etti

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Tüm Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:17 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:18
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        Gelibolu Engelliler Deneği üyeleri Başkan Soyuak'ı ziyaret etti
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Tüm Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ı ziyaret etti.

        Gelibolu Tüm Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Coşkun ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Soyuak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Başkan Soyuak, "Bu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Gelibolu'muzu engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabilecekleri bir kent haline getirmek en büyük sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle engelsiz bir Gelibolu için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bu arkadaşlarımızın sorunları bizim sorunumuz demektir." diye konuştu.

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