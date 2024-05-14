Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne limana yanaştırıldı

KEGM'den yapılan açıklamaya göre, Zincirbozan önlerinde 2 kişiyle seyrederken makine arızası meydana gelen 10 metre boyundaki tekne, KEGM-9 hızlı tahsiliye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

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