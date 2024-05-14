Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne limana yanaştırıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makinelerinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne limana yanaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda makinelerinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

        KEGM'den yapılan açıklamaya göre, Zincirbozan önlerinde 2 kişiyle seyrederken makine arızası meydana gelen 10 metre boyundaki tekne, KEGM-9 hızlı tahsiliye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

        Tekne, ekipler tarafından Lapseki ilçe merkezine emniyetle yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

        Benzer Haberler

        Gelibolu Engelliler Deneği üyeleri Başkan Soyuak'ı ziyaret etti
        Gelibolu Engelliler Deneği üyeleri Başkan Soyuak'ı ziyaret etti
        1. TAMP 2024 UMKE Tatbikatı Gökçeada'da başladı
        1. TAMP 2024 UMKE Tatbikatı Gökçeada'da başladı
        Çanakkale'de Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı kutlan...
        Çanakkale'de Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı kutlan...
        Çanakkale'de, Yunanistan'ın geri ittiği 24 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de, Yunanistan'ın geri ittiği 24 göçmen kurtarıldı
        Modifiye tutkunları SMA hastası Yiğit için Ayvacık'ta buluştu
        Modifiye tutkunları SMA hastası Yiğit için Ayvacık'ta buluştu
        Lapseki'de geleneksel piknik şenliği yapıldı
        Lapseki'de geleneksel piknik şenliği yapıldı