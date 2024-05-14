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        Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:36
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        Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, ikamet ve otellerde kalan, herhangi bir kimlik, belge veya pasaport ibraz edemeyen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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