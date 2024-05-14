Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki 1. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birimi Tatbikatı'nın ikinci gününde, deprem ve bina katı yakıt kazanının patlaması sonucu yaşanan yangına müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki 1. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birimi Tatbikatı'nın ikinci gününde, deprem ve bina katı yakıt kazanının patlaması sonucu yaşanan yangına müdahale edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimince organize edilen tatbikat, 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145'i UMKE'den olmak üzere 300'den fazla personelin katılımıyla sürüyor.

        Tatbikatın ikinci gününde, eski İlçe Jandarma Komutanlığı binasında katı yakıt kazanının patlaması sonucu meydana gelen yangına müdahale senaryosu icra edildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, Gökçeada Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

        Deprem senaryosunun da icra edildiği tatbikatta, enkazda kalanlar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, UMKE, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekiplerince çıkarıldı.

        Çadırlarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, en yakın sağlık kuruluşlarına götürüldü.

        Gökçeada Kaymakamlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneğinin de yer aldığı organizasyon, yarın orman yangını ve köy tahliyesi tatbikatlarıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Eski eşini bıçakla yaralayan sanığa, indirimsiz 15 yıl hapis cezası
        Eski eşini bıçakla yaralayan sanığa, indirimsiz 15 yıl hapis cezası
        Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne limana yanaştırıldı
        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne limana yanaştırıldı
        Gelibolu Engelliler Deneği üyeleri Başkan Soyuak'ı ziyaret etti
        Gelibolu Engelliler Deneği üyeleri Başkan Soyuak'ı ziyaret etti