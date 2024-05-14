Çanakkale'de Ekonomi ve Finans Eğitimi Paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Müşaviri Prof. Dr. Hüseyin Kaya, "Son 200 yılda yaşanan gelişmeler sonucu inanılmaz bir üretim seviyesine ulaştık. Problem ne? Bunun paylaşımıyla ilgili problem var. Bugün dünyadaki en önemli mesele, buna Türkiye de dahil paylaşımla ilgili." dedi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Cemil Meriç Toplantı Salonu'nda "Ekonomi ve Finans Eğitimi" konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Müşaviri Prof. Dr. Hüseyin Kaya, "Ekonomik Verileri Anlamak" başlıklı konuşmasında, makro ekonomik ortam ve oradaki ilişkilerin kompleks olduğunu, iktisadi sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili ekollerin oluştuğunu ifade etti. Bu ekollerdeki herkesin iktisadi sistemdeki çalışma prensipleriyle ilgili farklı kabuller ya da farklı teorik yaklaşımlara sahip olduğunu anlatan Kaya, "Dolayısıyla çıkan sonuçla ilgili okumaları da farklı. Nihayetinde ortaya veriler dökülüyor. Bu verilerin ne olduğuyla, nasıl ölçüldüğüyle ilgili fikre sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünün dünyasında modern bir ekonominin içinde yaşıyorsanız, üniversite tahsili yapıyorsanız, ileride iş hayatına da girecekseniz mutlaka içinde yaşadığınız iktisadi sistemin temel dinamikleriyle ilgili asgari bilgiye sahip olmanız gerekiyor. " diye konuştu.

- "Dünyadaki en büyük mesele paylaşımla ilgili" Kaya, öğrencilere sermaye piyasalarında mutlaka yer almalarını tavsiye ederek, "Sermaye piyasalarında yer aldığınızda hem alternatif getiriler elde etme imkanınız olacak hem yatırımcı olarak yer aldığınız için, finans dünyasında ne oluyor, makro ekonomide ne oluyor, onları biraz daha ilgiyle takip etmeye başlayacaksınız ve içinde bulunduğunuz dünyayı biraz daha bilgiyle yorumlamaya başlayacaksınız. O zaman da SPK'nın ne kadar önemli bir kurum olduğunu idrak edeceksiniz." dedi.

Teknoloji seviyesi ve üretim kabiliyetine bakıldığında dünyada bir üretim sorunu olmadığını dile getiren Kaya, "İnanılmaz üretimler yapabiliyoruz dünyada insanlık olarak. Son 200 yıl bambaşka bir dönem yaşıyoruz ve inanılmaz bir üretim kabiliyetine ulaşmış vaziyetteyiz. Problem ne? Bunun paylaşımıyla ilgili problem var. Bugün dünyadaki en önemli mesele, buna Türkiye de dahil paylaşımla ilgili." değerlendirmesinde bulundu. Kaya, emeğin üretimin çok önemli bir parçası olduğuna ama emeğin üretimden aldığı payda bir azalma olduğuna dikkati çekerek, "Sermaye daha fazla pay alıyor. Ben o yüzden diyorum ki mutlaka sermaye piyasalarında yer alın. Çünkü sermaye konsantrasyonu var dünyada. Sermaye getiri elde ediyor ve her geçen gün o konsantrasyonla o getirisini biraz daha çoğaltıyor. Dolayısıyla siz sadece emek gelirlerinizle iktifa etmek durumunda değilsiniz. Mutlaka sermaye piyasalarında yer alın." ifadesini kullandı.

- "İstanbul, katılım finans konusunda ciddi bir merkez" Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Basın Müşaviri Murat Oktay da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin çalışmalarını anlattı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin, İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) faaliyete geçmesine ve dünyanın önde gelen finans merkezleri arasında yer almasına yönelik çalışmalar yürütmekte olduğunu aktaran Oktay, "Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve analizler yapmak, Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak." dedi.

Görevleri arasında, finansal teknolojilerin gelişmesini sağlayacak yönde çalışmalar yapmanın da yer aldığını belirten Oktay, sözlerine şöyle devam etti: "Dijitalleşen dünyaya yeni açılımlar kazandıran 'Finansal Teknolojiler' (Fintek), finansal servislerin tüketicilere ulaşımını ve tüketiciler tarafından kullanımını geliştirmek için finansal teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ve iş modellerinin tümünü kapsamaktadır. Finans Ofisi, ülkemizin Fintek konusunda dünyanın önemli ve önde gelen ülkeleri ve toplumları arasında bulunmasını en öncelikli hedefleri arasında değerlendirmekte ve çalışmalarını tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütmektedir.

Finans Ofisi'nin bir diğer görevi ise ahlaki değerleri önceleyen, varlığa dayalı olması ve risk paylaşımını esas alması sebebiyle sistemik risklerin azaltılması ve reel sektör ile finansal kesim arasındaki yakın bağın tesis edilmesini amaçlayan 'Katılım Finans' başlığını kapsamaktadır. Finans Ofisi, yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım finansı ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmakta, risk paylaşımına dayalı yeni ürünler geliştirmektedir. Ayrıca Finans Ofisi gerek 'Fintek' gerekse de 'Katılım Finans' alanında önemli ülke, kurum ve kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurmaya son derece önem vermektedir."

- Katılım Genç Gelişim Programı'na her dönem bin genç katılıyor Bu sektörün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak bir eğitim programı hazırladıklarını ve bunun adına "Katılım Genç Gelişim" dediklerini anlatan Oktay, "Eğitim programı online derslerden oluşuyor. Her dönem bin öğrenci arkadaşımızı alıyoruz. Eğitime katılacakları sınavla belirliyoruz. İlk turu başarıyla bitirenlere katılım sertifikası veriyoruz. Katılım finansla alakalı bir proje hazırlamalarını istiyoruz. Projeler, seçici bir kurul tarafından değerlendiriliyor ve dereceye giren ilk üç arkadaşımıza para ödülü veriliyor." bilgisini aktardı.