Gökçeada'daki tatbikatta orman yangınından etkilenen köy tahliye edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 gün süren "2024 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Eğitim ve Tatbikatı" sona erdi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimince organize edilen tatbikata, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'dan 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145'i UMKE'den olmak üzere 300'den fazla personel katıldı.

Tatbikatın son gününde, Zeytinliköy köyünde orman yangını ve köy tahliyesi senaryosu icra edildi. Çanakkale Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Çanakkale Valiliği ve Gökçeada Kaymakamlığının öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda 10'dan fazla kamu kuruluşunun desteğiyle tatbikatı tamamladıklarını belirten Baştürk, "Tabii ki bu felaketlerin olmaması en büyük isteğimiz ama hem Çanakkale'mizde hem ülkemizde hem de tüm dünyada ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmek için bu tatbikatlar gerekli. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.