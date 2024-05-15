Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada'daki tatbikatta orman yangınından etkilenen köy tahliye edildi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 gün süren "2024 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Eğitim ve Tatbikatı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada'daki tatbikatta orman yangınından etkilenen köy tahliye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 gün süren "2024 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Eğitim ve Tatbikatı" sona erdi.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimince organize edilen tatbikata, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'dan 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145'i UMKE'den olmak üzere 300'den fazla personel katıldı.

        Tatbikatın son gününde, Zeytinliköy köyünde orman yangını ve köy tahliyesi senaryosu icra edildi. Çanakkale Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Rüzgarın şiddetini artırması ve köye ulaşabileceği düşünülerek senaryo gereği 55 kişinin köyden tahliyesi gerçekleştirildi.

        Havadan da müdahale edilen yangın, Gökçeada Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Gökçeada Belediyesinin destekleriyle söndürüldü.

        Yangından etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, AA muhabirine, başarılı bir tatbikat süreci gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çanakkale Valiliği ve Gökçeada Kaymakamlığının öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda 10'dan fazla kamu kuruluşunun desteğiyle tatbikatı tamamladıklarını belirten Baştürk, "Tabii ki bu felaketlerin olmaması en büyük isteğimiz ama hem Çanakkale'mizde hem ülkemizde hem de tüm dünyada ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmek için bu tatbikatlar gerekli. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Konya'da 2,5 saat arayla dehşet: Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
        Konya'da 2,5 saat arayla dehşet: Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada

        Benzer Haberler

        'Prenses' adlı köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor
        'Prenses' adlı köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor
        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 11'i çocuk, 35 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 11'i çocuk, 35 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de "Süs Bitkileri Üretimi Projesi" Dünya Çiftçiler Günü'nde başla...
        Çanakkale'de "Süs Bitkileri Üretimi Projesi" Dünya Çiftçiler Günü'nde başla...
        Çanakkale'de Ekonomi ve Finans Eğitimi Paneli düzenlendi
        Çanakkale'de Ekonomi ve Finans Eğitimi Paneli düzenlendi
        Gökçeada'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Gökçeada'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Eski eşini bıçakla yaralayan sanığa, indirimsiz 15 yıl hapis cezası
        Eski eşini bıçakla yaralayan sanığa, indirimsiz 15 yıl hapis cezası