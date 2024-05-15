ÇOMÜ'de "Tazelenme Üniversitesi" işbirliği protokolü imzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında Tazelenme Üniversitesi işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Erenoğlu, yaş almış insanların yaşamları boyunca edindikleri tecrübeler ve bilgilerin paha biçilemez bir hazine olduğunun belirterek, ÇOMÜ bünyesinde açılacak olan Tazelenme Üniversitesi hakkında bilgi verdi.

Tazelenme Üniversitesi'nin öğrenmenin ve gelişmenin her yaşta mümkün olduğunu göstereceğini belirten Prof. Dr. Erenğlu, "Birçok yaşlımız emekli olduktan sonra sosyal hayattan kopmakta ve yalnızlık duygusuyla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Tazelenme Üniversitesi, bu soruna çözüm üretmek için hayata geçirilen bir projedir. Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaş ve üzeri okuma-yazma bilen herkese açık olacak. 60 yaş ve üzeri tüm bireylere, öğrenmenin ve gelişmenin her yaşta mümkün olduğunu göstererek onlara aktif ve üretken bir yaşam sürmeleri için yeni fırsatlar sunacak." dedi.

Erenoğlu, Tazelenme Üniversitesi'nde, farklı konularda çeşitli kurslar ve programların yapılacağını da hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bu programlar sayesinde yaşlılarımız, zihinsel ve bilişsel fonksiyonlarını geliştirme, yeni beceriler edinme, sosyalleşme ve yeni insanlarla tanışma imkanı bulacaklar. Tazelenme Üniversitesi, sosyal dayanışmayı ve kuşaklararası iletişimi de teşvik edecektir. Gençler ve yaşlılar birlikte öğrenerek, birbirlerinden deneyim ve bilgi alışverişinde bulunarak, daha güçlü ve dayanışmacı bir toplum inşa edeceklerdir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, Tazelenme Üniversitesi'nin şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu projeye imza atan tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Bülent Karakuş ise ÇOMÜ'nün Tazelenme Üniversitesi bağlamında ülkenin öncü üniversitelerden birisi olacağına işaret etti. Karakuş, şöyle konuştu: "Ülkede tazelenme üniversiteleri olarak hayata geçirdiğimiz ancak dünyada üçüncü yaş üniversiteleri olarak bilinen 60 yaş üzeri büyüklerimize yönelik çok anlamlı bir çalışmayı hayata geçirip yaygınlaştırma çabası içerisindeyiz. Bu anlamda Çanakkale ilimiz ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ülkemizde öncü üniversitelerden birisi olacak. Hatta Marmara bölgesinde ki ilk üniversite olacak. Bu anlamda bu projenin hayata geçirilmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.