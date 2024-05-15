Gelibolu'da "Duyu Bütünleme Atölyesi" açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu'nda, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği, Gelibolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle "Duyu Bütünleme Atölyesi" açıldı.

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) tarafından desteklenen, Gelibolu Kaymakamlığı koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında oluşturulan "Duyu Bütünleme Atölyesi"nin açılışı, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başladı.

Okul Müdürü Cem Kayalı, törende yaptığı konuşmada, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Engellilik sadece fiziksel engelleri değil aynı zamanda duygusal ve sosyal engelleri de içerir. Engelli bireylerimizi de topluma katarak onlarla empati kurmalıyız. Çünkü biliyoruz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle Engelliler Haftası toplumun her kesiminde farkındalık ve anlayışı artırmak için önemli bir platformdur. Engellilik konusunda bilgi edinmek ve engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak daha kapsayıcı bir toplum inşa etmemize yardımcı olabilir. Herkesin eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya için hep birlikte çalışmalıyız."