ÇOMÜ'de babadan oğula organ nakli gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) babadan oğluna böbrek nakli yapıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı (55), hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle 2 ay önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdu.

Henüz diyalize başlamayan ve organ nakli bekleyen Saygı için babası 76 yaşındaki Raşit Saygı bağışçı olmaya karar verdi.

Bunun üzerine Merkez Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Anıl Kurt ve Organ Nakil Koordinatörü Mustafa Öner'in koordinasyonunda ÇOMÜ Hastanesi'nde canlıdan canlıya nakil yöntemi uygulandı.