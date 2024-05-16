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        ÇOMÜ'de babadan oğula organ nakli gerçekleştirildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) babadan oğluna böbrek nakli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:33 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:33
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        ÇOMÜ'de babadan oğula organ nakli gerçekleştirildi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) babadan oğluna böbrek nakli yapıldı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı (55), hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle 2 ay önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdu.

        Henüz diyalize başlamayan ve organ nakli bekleyen Saygı için babası 76 yaşındaki Raşit Saygı bağışçı olmaya karar verdi.

        Bunun üzerine Merkez Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Anıl Kurt ve Organ Nakil Koordinatörü Mustafa Öner'in koordinasyonunda ÇOMÜ Hastanesi'nde canlıdan canlıya nakil yöntemi uygulandı.

        Baba Raşit Saygı'dan alınan böbrek oğlu Naşit Saygı'ya başarıyla nakledildi.

        Baba ve oğlu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

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