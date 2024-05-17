Çanakkale'de 12 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne temsili asker oldu

Çanakkale'de engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na aileleriyle gelen 12 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

Gençlere, bölük komutanı ve astsubayı tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

Ayrıca gençlere refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla Milli Piyade Tüfeği tanıtıldı.

Askerlik heyecanı yaşayan gençler, daha sonra Nara İskelesi'nde bağlı bulunan "TCG Türkeli" gemisini ziyaret edip, gemi komutanından bilgi aldı.

Engelli gençlerden Arda Özayabakan, gazetecilere, bir günlüğüne de olsa askerlik heyecanı yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Baba Ömer Faruk Özayabakan, Arda'nın bugünü bir yıldır beklediğini ifade etti.

Alican Duman üniforma giyip vatani görevini yaptığını belirterek, "Komutanlarım hep yardımcı oluyor. Askerlik yapmak istiyordum ama araya pandemi girdi. Dedem bugünleri görseydi çok sevinirdim. Dedem asker olmamı çok istiyordu." diye konuştu.

Mirza Çelik, "Boğaz Komutanlığı'nda asker oldum. Vatani görevimi yapacağım. Her şey için çok teşekkür ederim." dedi.