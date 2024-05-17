Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 12 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne temsili asker oldu

        Çanakkale'de engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 12 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne temsili asker oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

        Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na aileleriyle gelen 12 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

        Gençlere, bölük komutanı ve astsubayı tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

        Ayrıca gençlere refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla Milli Piyade Tüfeği tanıtıldı.

        Askerlik heyecanı yaşayan gençler, daha sonra Nara İskelesi'nde bağlı bulunan "TCG Türkeli" gemisini ziyaret edip, gemi komutanından bilgi aldı.

        Engelli gençlerden Arda Özayabakan, gazetecilere, bir günlüğüne de olsa askerlik heyecanı yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Baba Ömer Faruk Özayabakan, Arda'nın bugünü bir yıldır beklediğini ifade etti.

        Alican Duman üniforma giyip vatani görevini yaptığını belirterek, "Komutanlarım hep yardımcı oluyor. Askerlik yapmak istiyordum ama araya pandemi girdi. Dedem bugünleri görseydi çok sevinirdim. Dedem asker olmamı çok istiyordu." diye konuştu.

        Mirza Çelik, "Boğaz Komutanlığı'nda asker oldum. Vatani görevimi yapacağım. Her şey için çok teşekkür ederim." dedi.

        - "Şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale"

        Aileleriyle yemeğe katılan gençler, Deniz Müzesi Komutanlığı'ndaki törene geçti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençler ant içti.

        Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, törende yaptığı konuşmada, temsili askerlik uygulamasının asil Türk milletinin vatanına ve Cumhuriyet'ine beslediği büyük sevginin göstergesi olduğunu söyledi.

        Engelli evlatların askerlik vazifelerini yerine getirmeleri yönüyle de dünyada ilk ve tek örnek olduğunu anlatan Biçen, şunları kaydetti:

        "Türk Silahlı Kuvvetlerinin garnizon komutanlıklarında yani memleketimizin dört bir köşesinde benzer programlar dahilinde askerlik çağındaki gönüllü kardeşlerimiz, evlatlarımız askerlik hizmetini yerine getirmektedirler. Bu kapsamda şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale'de 12 gencimiz de kutsal vatanı görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz önce icra ettikleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini almışlardır."

        Programın sonunda engelli gençlere terhis belgeleri verildi.

        Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Yıldız Holding 13.5 milyar dolar ciroya ulaştı
        Yıldız Holding 13.5 milyar dolar ciroya ulaştı
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        HPV aşısı rahim ağzı kanserini 'yüzde 90 önlüyor'
        HPV aşısı rahim ağzı kanserini 'yüzde 90 önlüyor'
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!

        Benzer Haberler

        ÇOMÜ'de babadan oğula organ nakli gerçekleştirildi
        ÇOMÜ'de babadan oğula organ nakli gerçekleştirildi
        Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı
        Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı
        Gelibolu'da "Duyu Bütünleme Atölyesi" açıldı
        Gelibolu'da "Duyu Bütünleme Atölyesi" açıldı
        ÇOMÜ'de "Tazelenme Üniversitesi" işbirliği protokolü imzalandı
        ÇOMÜ'de "Tazelenme Üniversitesi" işbirliği protokolü imzalandı
        Gökçeada'daki tatbikatta orman yangınından etkilenen köy tahliye edildi
        Gökçeada'daki tatbikatta orman yangınından etkilenen köy tahliye edildi