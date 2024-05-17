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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, muhtarlarla bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, merkeze bağlı mahallelerde, belde ve köylerde görevli muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:57
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, muhtarlarla bir araya geldi
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, merkeze bağlı mahallelerde, belde ve köylerde görevli muhtarlarla bir araya geldi.

        Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Gider, yerel seçimlerin ardından 4 yıllık seçimsiz dönemin başladığını hatırlattı.

        Muhtarlığın onurlu ve keyifli bir görev olduğunu belirten Gider, "Zaten bu keyifler de onurlar da zorlukla doğru orantılıdır. Yani bir işi ne kadar zor yapıyorsanız, o kadar da keyif alırısınız, o kadar gurur duyarsınız." dedi.

        Gider, muhtarlığın en rahat icraat ortaya konulan "İşte bunu ben yaptım, ben olmasaydım köyümde mahallemde bu olmazdı." denilebilecek bir görev olduğunu dile getirdi.

        Muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Gider, şunları söyledi:

        "Yerel seçimde farklı bir sonuç aldık Türkiye çapında. Bunun sebeplerini, sonuçlarını biz değerlendiririz, yorumunu yaparız. 1946’dan beri Demokrat Parti geleneğinden beri bir yaklaşım olarak, bir parti olarak alınan bu sonuçlar bize sadece kendimizi test etmemizi, kendimizi sorgulamamızı söyler. Yoksa aldığımız sonuçtan dolayı vatandaşı suçlama, farklı yorumlar yapma bizim geleneğimizde yoktur. Çünkü bizim için sandık esastır, kutsaldır. Vatandaşın ne dediği önemlidir. Dolayısıyla bu seçimlerin bir tek sonucu vardır. O da bizim kendimizi tekrar değerlendirmemiz, vatandaşımızın tekrar ne istediğini görmek için tekrar çaba sarf etmemiz. Bunun dışında söylenen her şey lafı güzaftır. Bu anlamda seçilen herkese başarılar diliyorum, sadece muhtarlarımıza değil. Çünkü alınan görevler zor görevlerdir. Seçimi kaybetmek kolaydır. Bir sürü laf söylersiniz ama kazandıktan sonra bu saatten sonra hiç kimsenin şikayet etme hakkı yok. Çünkü kazanılan yerler icra makamlarıdır, şikayet makamları değildir. Vatandaş şikayet dinlemek istemez. Vatandaş icraat görmek ister. Dolayısıyla hem sizler hem seçilen tüm arkadaşlarımızın bu saatten sonraki görevi bulundukları yere çok daha fazla hizmet etmek, çok daha güzel işler ortaya koymaktır."

        Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde partilerine gösterilen teveccühten dolayı üyelere teşekkür eden Gider, "O sonuçlar bizlere gösteriyor ki Nejat Başkan, gerek İl Genel Meclisinde gerek İl Genel Meclisi Başkanlığında güzel işler yapmış, muhtarlarımızın gönlüne girmiş. Daha da önemlisi herkes iktidarla birlikte yürümekten, AK Parti ile birlikte yürümekten keyif alıyor. Hizmet için hep birlikte olma iradesi gösteriyor diye okudum ben o sonuçları." dedi.

        Toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İl Genel Meclisi Üyesi Nejat Önder, Çanakkale Muhtarlar Derneği Başkanı Ufuk Göçoğlu ile muhtarlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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