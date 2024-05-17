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        Çanakkale'de evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:18
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        Çanakkale'de evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde V.C'ye ait evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk ile çeşitli özelliklerde terazi, sıvı gübre, ısıtıcı, fan ve termometre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı tespit edilen iklimlendirme sistemi bulundu.

        Şüpheli V.C, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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