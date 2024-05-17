Çanakkale'de evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

Operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk ile çeşitli özelliklerde terazi, sıvı gübre, ısıtıcı, fan ve termometre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı tespit edilen iklimlendirme sistemi bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

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