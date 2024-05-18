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        Çanakkale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı

        Çanakkale'de "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:28
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        Çanakkale'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı
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        Çanakkale'de "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, 159 okul ve çevresi, 67 park, bahçe ve mesire alanı, 29 metruk bina ve çevre, 62 büfe ve bakkal, 63 kahvehane, 6 oyun salonu, 16 internet kafe ile içkili ve umuma açık istirahat ve eğlence alanı kontrol edildi.

        Denetimlerde 1074 kişinin Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi (UYAP) ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirilirken, aranan 2 kişi yakalanarak haklarında idari işlem uygulandı.

        Trafik yönünden de 198'i servis aracı olmak üzere 1444 araç kontrol edildi, kusurlu görülen 4'ü servis aracı 65 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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