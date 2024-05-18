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        Çanakkale açıklarında batmak üzere olan ahşap teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batmak üzere olan ahşap teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:22
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        Çanakkale açıklarında batmak üzere olan ahşap teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batmak üzere olan ahşap teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarındaki teknede, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-66" gemisi ile "TCSG-913" botu ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçiren ve yardım talebinde bulunan ahşap teknedeki Afganistan ve İran uyruklu 15'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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