Çanakkale açıklarında batmak üzere olan ahşap teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-66" gemisi ile "TCSG-913" botu ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçiren ve yardım talebinde bulunan ahşap teknedeki Afganistan ve İran uyruklu 15'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batmak üzere olan ahşap teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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