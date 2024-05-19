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        Bayramiç'te Garipçe hayrı düzenlendi

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Garipçe hayrı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:15
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        Bayramiç'te Garipçe hayrı düzenlendi
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Garipçe hayrı düzenlendi.

        İlçeye bağlı Karaibrahimler köyü Gökçiçek mevkisinde düzenlenen hayır, Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başladı. Öğle namazının ardından konuklara keşkek ikram edildi.

        Karaibrahimler Köyü Garipçe Çiftçi Cemiyetini Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Yılmaz, Karaibrahimler Köyü Muhtarlığı ile birlikte yaptıkları Garipçe hayrı için hazırlıklara bir hafta önce başladıklarını, 8 bin ekmek ve 160 kazan keşkek hazırlandığını söyledi.

        Etkinliğe, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Karaibrahimler Köyü Muhtarı Selami Akaman ile Çanakkale merkez ve ilçelerinden yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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