Bayramiç'te Garipçe hayrı düzenlendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Garipçe hayrı düzenlendi.

İlçeye bağlı Karaibrahimler köyü Gökçiçek mevkisinde düzenlenen hayır, Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başladı. Öğle namazının ardından konuklara keşkek ikram edildi.

Karaibrahimler Köyü Garipçe Çiftçi Cemiyetini Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Yılmaz, Karaibrahimler Köyü Muhtarlığı ile birlikte yaptıkları Garipçe hayrı için hazırlıklara bir hafta önce başladıklarını, 8 bin ekmek ve 160 kazan keşkek hazırlandığını söyledi.