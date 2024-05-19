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        53. Kepez Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Dağdeviren kazandı

        Çanakkale'nin Kepez beldesinde düzenlenen 53. Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 19:18 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:18
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        53. Kepez Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Dağdeviren kazandı
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        Çanakkale'nin Kepez beldesinde düzenlenen 53. Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren kazandı.

        Kepez Belediyesince Kepez Ahmet Taşçı Er Meydanı'nda yapılan güreşlere 14 kategoride 250 güreşçi katıldı.

        Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Mustafa Arslan'ı yenen Ertuğrul Dağdeviren birinci oldu.

        Güreşleri, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, protokol üyeleri ile güreşseverler izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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