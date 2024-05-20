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        Çanakkale'de baraj çevresindeki kovanlarda bulunan arılar telef oldu

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyündeki baraj çevresindeki kovanlarda bulunan arılar, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:45
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        Çanakkale'de baraj çevresindeki kovanlarda bulunan arılar telef oldu
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyündeki baraj çevresindeki kovanlarda bulunan arılar, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

        Bayramiç Barajı çevresinde 100 kovanı bulunan arı yetiştiricisi Zihni Özkaya, yaptığı açıklamada, üreticiler bilgilendirilmeden buğday tarlalarının ilaçlandığını iddia etti.

        Kovanlarındaki arıların telef olduğunu anlatan Özkaya, "Başka bölgede de arılarım var ama onlarda bir şey yok. Bu da bize arıların zehirlendiğini gösteriyor. Bilgi verilseydi kovanların kapılarını akşamdan kapatırdık ya da bu bölgeden alırdık." dedi.

        Aynı bölgede arıcılık yapan Nahit Toğrul ise yaklaşık 30 üreticinin baraj çevresinde kovanlarının bulunduğunu aktararak, "Öğrendiğimize göre Tülüler köyü yakınlarında ilaçlama yapılmış. Bu ilaçlamadan dolayı arılarımız telef oldu. Bu tür ilaçlara tedbir alınmasını istiyoruz. Gün içinde ilaçlama yapıldığı yönünde bilgi edindik. Bu tür ilaçlamaların gece yapılması daha sağlıklı olurdu. O zaman bize daha az zararı olurdu." diye konuştu.

        Bal üreticilerinden İsfendiyar Yıldırım da 20 Mayıs'ın Dünya Arı Günü olduğunu anımsatarak, "Bugün başımıza gelene bakın. Konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunduk. Savcılığa ve jandarmaya şikayetimizi yaptık. Gün içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile güvenlik güçleri bölgede incelemeler yapacak. Arı ölümlerinin sebebi belli olacak." ifadelerini kullandı.

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