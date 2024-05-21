Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Ayvacık'ta denize devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvacık'ta denize devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Balabanlı köyü Sivrice Koyu mevkisinde Azerbaycan uyruklu Şofiq lezgiyev’in kullandığı 22 ACD 667 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize devrildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü, araçtan çıkartıldı.

        Sığ bölümde kalan minibüs ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor

        Benzer Haberler

        Su altı fotoğrafçısı Dawson, 109 yıllık batıkları fotoğrafladı
        Su altı fotoğrafçısı Dawson, 109 yıllık batıkları fotoğrafladı
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı Dawson Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki batık...
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı Dawson Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki batık...
        Yunan unsurlarının geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı
        Yunan unsurlarının geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de baraj çevresindeki kovanlarda bulunan arılar telef oldu
        Çanakkale'de baraj çevresindeki kovanlarda bulunan arılar telef oldu
        Çanakkale'de toplu arı ölümleri
        Çanakkale'de toplu arı ölümleri
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası