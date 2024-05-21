Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Gelibolu'da defnedildi

Törene, Ağırman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, 18. Mekanize Tugayı Kurmay Albay Mustafa Öztürk, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Gelibolu Belediye Başkan Vekili İbrahim Erdoğan ile çok sayıda kişi katıldı.

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