Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Gelibolu'da defnedildi
Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında 25 yaşında hayatını kaybeden Piyade Astsubay Astçavuş Umut Ağırman'ın cenazesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.
Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında 25 yaşında hayatını kaybeden Piyade Astsubay Astçavuş Umut Ağırman'ın cenazesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.
Oğuzeli Ermiş Hudut Karakolu'nda görev yapan ve kazada yaşamını yitiren Ağırman'ın cenazesi, memleketi Gelibolu'ya getirildi.
Umut Ağırman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasıyla Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne taşındı. Ağırman'ın ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından astsubayın cenazesi Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
Törene, Ağırman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, 18. Mekanize Tugayı Kurmay Albay Mustafa Öztürk, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Gelibolu Belediye Başkan Vekili İbrahim Erdoğan ile çok sayıda kişi katıldı.
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