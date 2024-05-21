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        Tur otobüsünden düşerek yaralanan Alman turist, Çanakkale'de tedavi edildi

        Çanakkale'de tur otobüsünden düşerek yaralanan 82 yaşındaki Alman vatandaşı Karl-Heinz Hermann Schomaker, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tedavi ile sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:12
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        Tur otobüsünden düşerek yaralanan Alman turist, Çanakkale'de tedavi edildi
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        Çanakkale'de tur otobüsünden düşerek yaralanan 82 yaşındaki Alman vatandaşı Karl-Heinz Hermann Schomaker, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tedavi ile sağlığına kavuştu.

        Schomaker, 5 Mayıs'ta park halindeki tur otobüsünün merdivenlerinden düşerek kafa travması geçirdi.

        Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine getirilen Alman turiste ilk müdahale Acil Tıp Uzmanı Dr. Miraç Duruk tarafından yapıldı.

        Muayene ve tetkikler neticesinde Beyin Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cengiz Kara tarafından beyin kanaması saptanan hasta yoğun bakım alındı.

        Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ferhan Demirer Aydemir ve yoğun bakım ekibince takip ve tedavisi yapılan Schomaker, sağlığına kavuştu.

        Opr. Dr. Cengiz Kara, hastanın ameliyatına gerek olmadığı kanaatine vararak tedavi sürecini buna göre planladıklarını belirterek, "Şuurunun koma seviyesinden, tümüyle bilinci açık seviyeye gelmesi hastanın eşini ve hasta ile ilgilenen tüm ekibi sevindirdi. Yoğun bakım ve beyin cerrahisi servisinde takip ve tedavisi yapılan hastamız 16 Mayıs tarihinde şifa ile taburcu edilerek ülkesine döndü." ifadesini kullandı.

        Hastaneye teşekkür yazısı bırakan Schomaker, Çanakkale'nin kardeş şehri Osnabrück'te yaşadıklarını bildirerek, hastanede kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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