Çanakkale'de motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bayramiç Kıbrıs Caddesi'nde, 17 TG 632 plakalı motosiklette seyir halinde bulunan Bayramiç Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Ege Zengin, direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.
Kazayı görenlerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.