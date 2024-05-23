Gelibolulu sporcu Burçin Kırpat makaralı okçulukta Türkiye şampiyonu oldu
İzmir'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası"nda Gelibolulu sporcu Burçin Kırpat, Makaralı Yay U15 kategorisinde altın madalya kazandı.
İzmir'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası"nda Gelibolulu sporcu Burçin Kırpat, Makaralı Yay U15 kategorisinde altın madalya kazandı.
Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden katılan Eren Kırca, Osman Çakar ve Gökay Altıntaş’tan oluşan U21 Makaralı Yay Erkek kategorisinde finalde Samsun ekibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu.
Aynı yarışmada takım arkadaşı Eymen Yeşilyurt ile Burçin Kırpat, yarıştıkları mix takımında Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Kırpat, Makaralı Yay U15 kategorisinde ise altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
Gelibolu Okçuluk Kulübü yarışmadan 6 madalya ve 2 kupa almayı başardı.
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