Gelibolulu sporcu Burçin Kırpat makaralı okçulukta Türkiye şampiyonu oldu

Aynı yarışmada takım arkadaşı Eymen Yeşilyurt ile Burçin Kırpat, yarıştıkları mix takımında Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden katılan Eren Kırca, Osman Çakar ve Gökay Altıntaş’tan oluşan U21 Makaralı Yay Erkek kategorisinde finalde Samsun ekibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

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