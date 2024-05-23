Hububat Sektör Kurulu Toplantısı, Çanakkale Ticaret Borsası'nda yapıldı

Hububat Sektör Kurulu Toplantısı, Çanakkale Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Balıkesir Başmüdürlüğü ve Çanakkale Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, buğdayın gerek Türkiye'de gerekse dünyada beslenmedeki en temel besinlerin ham maddesi olması itibarıyla diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2023 yılında 22 milyon ton buğday, 9,2 milyon ton arpa, 9 milyon ton mısır ile son yılların en büyük üretimlerinin gerçekleştirildiğini bildiren Deniz, "Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı çalışmalarla üretici ve hububat lehine aldığı kararlar, buğday ekim alanlarındaki azalışı sonlandırmış ve ekim alanlarının artmasını sağlamıştır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan da Çanakkale'de bu yıl 929 bin 700 dekar alanda hububat üretileceğini anlattı.

Bu alanın 644 bin 17 dekarında buğday ekili olduğunu dile getiren Türkarslan, şu bilgileri verdi: