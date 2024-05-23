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        Hububat Sektör Kurulu Toplantısı, Çanakkale Ticaret Borsası'nda yapıldı

        Hububat Sektör Kurulu Toplantısı, Çanakkale Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:49 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:51
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        Hububat Sektör Kurulu Toplantısı, Çanakkale Ticaret Borsası'nda yapıldı
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        Hububat Sektör Kurulu Toplantısı, Çanakkale Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Balıkesir Başmüdürlüğü ve Çanakkale Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, buğdayın gerek Türkiye'de gerekse dünyada beslenmedeki en temel besinlerin ham maddesi olması itibarıyla diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla öneme sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye'de 2023 yılında 22 milyon ton buğday, 9,2 milyon ton arpa, 9 milyon ton mısır ile son yılların en büyük üretimlerinin gerçekleştirildiğini bildiren Deniz, "Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı çalışmalarla üretici ve hububat lehine aldığı kararlar, buğday ekim alanlarındaki azalışı sonlandırmış ve ekim alanlarının artmasını sağlamıştır." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan da Çanakkale'de bu yıl 929 bin 700 dekar alanda hububat üretileceğini anlattı.

        Bu alanın 644 bin 17 dekarında buğday ekili olduğunu dile getiren Türkarslan, şu bilgileri verdi:

        "2024 yılı süne mücadele programına 500 dekarlık sürvey alanı hedeflenmiş, kıymetlendirme sürvey çalışmaları 526 bin 917 dekarlık alanda 20 ekip, 99 teknik personel ile süne kıymetlendirme, yumurta parazitoit, nimf sürveyleri aralıksız olarak yapılmakta, ekonomik zarar eşiğine ulaşıldığında kimyasal mücadele ilanı verilmektedir. Tüm bu çalışmalar yapılırken bir yandan da süne mücadelesi hakkında köy kahvelerinde, tarla başlarında birebir üreticiler çalışmalara davet edilerek çiftçi eğitim faaliyetleri yürütülmekte olup bu sene 2 bin 23 üreticimiz bilgilendirilmiştir."

        TMO Balıkesir Başmüdürü Salih Aksu ise TMO olarak sezonun daha rahat geçebilmesi için çalıştıklarını, alım faaliyetleri için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

        Toplantıya, Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Büyükgaga, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Onur Sinan Türkmen, hububat sektörü üyeleri ve üreticiler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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