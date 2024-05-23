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        ÇOMÜ'lü öğrenciler "Doğanın Sesi Projesi"ni hazırladı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Çocuk Gelişimi programı öğrencileri, "Doğanın Sesi Projesi" hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:32
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        ÇOMÜ'lü öğrenciler "Doğanın Sesi Projesi"ni hazırladı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Çocuk Gelişimi programı öğrencileri, "Doğanın Sesi Projesi" hazırlandı.

        Dardanos Kampüsünde gerçekleştirilen Doğanın Sesi Projesi çalışmaları kapsamında, öğrenciler sosyal sorumluluk dersi kapsamında doğa ve çevrenin önemini anlatan ve İstanbul’da Zeytin Atölye’nin uyguladığı doğa ile taklit yönetiminin eğitime uyarlanmış hali olan biyomimikri eğitimini Çanakkale’ye getirdi.

        Halkla İlişkiler öğrencileri, projede hem kendileri gibi üniversite öğrencilerine farklı bir eğitim modeli göstermiş hem de bu eğitim modelinin uygulanmasını sağlamış oldu.

        Doğanın taklit yöntemi ile çocuklara nasıl öğretileceğini öğrenen çocuk gelişimi programı öğrencileri, öğretmenlik yapacakları anaokulu öğrencilerine, çevre ve doğa bilincinin öğretti. Kuşları ve kuş tüylerini inceleyerek bunlardan uçak kanatlarının nasıl yapıldığını inceleyen anaokullu minikler üniversitelilerle maket uçaklar yaptı. Hürkuş ve Akıncı uçaklarının köpük maketlerini birleştiren minikler, uçakları uçurmaya çalıştı.

        Etkinlik sonunda anaokulu öğrencilerine boyama kitabı, broş ve şekerleme dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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