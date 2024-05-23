Çanakkale Belediyesi vergilerin ilk taksitinin mayıs sonunda biteceğini duyurdu

Çanakkale Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2024 yılına ilişkin söz konusu vergilerin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs Cuma gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.

Vergi yükümlülerinin mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini e-belediye linkinin yanı sıra posta çeki ve banka havalesi seçeneğiyle yapabilecekleri bildirilen açıklamada, detaylı bilgiye 444 1717 numaralı telefondan ve "www.canakkale.bel.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.