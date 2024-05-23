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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker demirletildi

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Komoros Adaları bayraklı tanker, römorkör yedeğinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:47
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker demirletildi
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        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Komoros Adaları bayraklı tanker, römorkör yedeğinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

        Rusya'dan Hindistan'a seyrini sürdüren 241 metre uzunluğundaki "Hera 1" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Zincirbozan mevkisinde arızalandı.

        Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

        Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

        "Hera 1" gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör yedeğinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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