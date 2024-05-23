Çanakkale'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edilen, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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