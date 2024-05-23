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        Çanakkale'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:38
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        Çanakkale'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Alçıtepe köyünde 12 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.Y'yi yakalayarak hakkında işlem başlattı.

        Kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edilen, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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