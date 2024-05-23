Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde keşkek ikram edildi

        Çanakkale'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü keşkeğin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde keşkek ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü keşkeğin tanıtımı yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen hafta dolayısıyla Çanakkale Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Çanakkale Ticaret Borsası destekleriyle Yıldız Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

        Kordon Boyu'nda yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinliğe Vali İlhami Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hüseyin Şevik, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Erdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        İkram edilen keşkeğin tadına bakıp bu yemek hakkında şeflerden bilgi alan Vali Aktaş, keşkek dağıtım etkinliğine katkı sunanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Hazırlanan keşkeğin vatandaşlara ikram edilmesiyle etkinlik sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Antalya adeta kayboldu!
        Antalya adeta kayboldu!
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı
        Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı
        Lapseki'de ilkokul öğrencilerine vergi bilincine yönelik proje hayata geçir...
        Lapseki'de ilkokul öğrencilerine vergi bilincine yönelik proje hayata geçir...
        Çanakkale'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Çanakkale'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Hazira...
        Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Hazira...
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker demirletildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker demirletildi