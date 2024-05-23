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        Çanakkale Belediyesinin haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor

        Çanakkale Belediyesince haşere ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:37
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        Çanakkale Belediyesinin haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor
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        Çanakkale Belediyesince haşere ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda Kordon Boyu bölgesinde haşerelere yönelik biyosidal ürün uygulaması yapıldı.

        Gelen taleplerin de değerlendirildiği mücadele çalışmalarında mevsimsel olarak görülme sıklığı artan özellikle hamamböceği mücadelesinde en etkili yöntemlerden biri olan jel uygulaması ile kentin ihtiyaç duyulan noktalarında faaliyet yürütüldü.

        Çalışmaların belirlenen periyotlarda devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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