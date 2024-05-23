Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6", "TCSG-28", "KB-4305" ve "KB-4510" sahil güvenlik botları ekipleri, lastik bot içinde Afganistan ve Türkmenistan uyruklu 7'si çocuk 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

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