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        Troya Müzesinin "Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi" Bayramiçli öğrencilere tanıtıldı

        Avrupa'dan ödüllü Çanakkale'deki Troya Müzesinin, öğrenciler için hazırlanan eğitim projesi olan "Sınıf Arkadaşım Homeros", Bayramiç ilçesinde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:20
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        Troya Müzesinin "Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi" Bayramiçli öğrencilere tanıtıldı
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        Avrupa'dan ödüllü Çanakkale'deki Troya Müzesinin, öğrenciler için hazırlanan eğitim projesi olan "Sınıf Arkadaşım Homeros", Bayramiç ilçesinde tanıtıldı.

        Bayramiç Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen müzede görevli arkeolog Hazal Fırat ve restoratör Hasan Uysal, öğrencilere 2 yıl önce hayata geçirilen proje hakkında bilgi verdi.

        Troya Müzesi'nin ikinci eğitim projesi olan ve gezici bavul müze olma özelliğine sahip "Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi"nde öğrenciler önemli keşiflere imza atma fırsatı buldu.

        Proje kapsamında belirlenen okullardaki eğitim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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