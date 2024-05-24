Troya Müzesinin "Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi" Bayramiçli öğrencilere tanıtıldı

Troya Müzesi'nin ikinci eğitim projesi olan ve gezici bavul müze olma özelliğine sahip "Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi"nde öğrenciler önemli keşiflere imza atma fırsatı buldu.

Bayramiç Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen müzede görevli arkeolog Hazal Fırat ve restoratör Hasan Uysal, öğrencilere 2 yıl önce hayata geçirilen proje hakkında bilgi verdi.

Avrupa'dan ödüllü Çanakkale'deki Troya Müzesinin, öğrenciler için hazırlanan eğitim projesi olan "Sınıf Arkadaşım Homeros", Bayramiç ilçesinde tanıtıldı.

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