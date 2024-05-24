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        Çanakkale'de çeltik yetiştiriciliği ve çevre etkileşimi çalıştayı düzenlendi

        Çanakkale'de, çeltik yetiştiricilerinin iklim değişikliği ile mücadele yöntemlerini benimseme durumu ve çevresel etkinlik konulu çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:08
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        Çanakkale'de çeltik yetiştiriciliği ve çevre etkileşimi çalıştayı düzenlendi
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        Çanakkale'de, çeltik yetiştiricilerinin iklim değişikliği ile mücadele yöntemlerini benimseme durumu ve çevresel etkinlik konulu çalıştay düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çanakkale Ticaret Borsasının işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen çalıştayın açılışında konuşan proje yürütücüsü Prof. Dr. Sibel Tan, çeltik üretiminin Türkiye için önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu ve bu sektörün sürdürülebilir kalkınması için iklim değişikliğinin etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

        Çalıştayda, çeltik yetiştiriciliğinin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği, bu durumla başa çıkmak için hangi yöntemlerin benimsenebileceği, çeltik üretiminin çevresel ayak izinin nasıl azaltılabileceği gibi konular ele alındı.

        Çeltik üretiminin sürdürülebilirliği için bir dizi önerinin kabul edildiği çalıştay sonunda, kuraklığa dayanıklı yeni çeltik çeşitlerinin geliştirilmesi, sulama sistemlerinin modernize edilmesi, organik gübre kullanımının teşvik edilmesi ve üreticilere eğitim ve teknik destek sağlanması, çeltik yetiştiricilerinin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi, sulama ve gübreleme gibi tarımsal uygulamalarda daha çevre dostu yöntemlerin benimsenmesi ve karbon ayak izinin azaltılması için araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi konuları görüşüldü.

        Çalıştaya, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver, DSİ yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

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