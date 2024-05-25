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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Bigalı muhtarlarla bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinde görevli köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:55
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Bigalı muhtarlarla bir araya geldi
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinde görevli köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Biga ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Gider, muhtarlığın seçmenle birebir irtibatlı bir görev olduğunu söyledi.

        Seçimlerin tamamlandığını, göreve gelen yeni muhtarların da mazbatalarını aldığını hatırlatan Gider, şöyle devam etti:

        "Muhtar olan sizsiniz. Kim ne konuşursa konuşsun, kim ne anlatırsa anlatsın 5 sene icraat sizin. Ortaya konulacak hiçbir mazeret, ‘hallettik’ kelimesi kadar kıymetli değildir. Boş işlerle uğraşmaya ne vaktimiz var ne de milletimizin buna tahammülü var. Yeni bir dönem. Bu yeni heyecanla muhakkak ki yeni icraatlar yapacaksınız, çok daha güzel işleri birlikte yapacağız. Yerel yönetim, yerinden yönetimdir. Yani Biga’yı Biga’dan, Çan’ı Çan’dan yönetmek demektir. Sizin burada aldığınız bütün kararlar bizim başımız gözümün üstüne. Bize sadece destek olmak düşer, sadece kaynak bulmak düşer."

        Gider, yerel seçimlerden sonra vatandaşın ne dediğini anladıklarını ve bunun gereğini yaptıklarını dile getirdi.

        Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde muhtarların çok net bir mesaj verdiğini vurgulayan Gider, şunları kaydetti:

        "Dediniz ki ‘İktidar, AK Parti’dir. Biz AK Parti ile yol yürümek istiyoruz.' İki İl Genel Meclisi üyemiz açık ara Köylere Hizmet Götürme Birliğine seçildi. Bu anlamda şahsım ve partim adına hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel bir sonuçtu. Şu anda bundan sonra da gereğini yapmak onların işi. 'İl Genel Meclisinde biz azınlığız, Encümende şu kadarız...' Böyle bir muhabbet yok. AK Parti iktidardır, ne yapılacaksa yapmak bizim görevimizdir."

        Toplantıya, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe ve belde teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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