Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada Belediyesinden "tiny house" kullanımının yasaklanmasıyla ilgili açıklama

        Kuzey Ege'deki önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tiny house (küçük ev) kullanımının yasaklanmasına yönelik belediye meclisince bazı karalar alınacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada Belediyesinden "tiny house" kullanımının yasaklanmasıyla ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Ege'deki önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tiny house (küçük ev) kullanımının yasaklanmasına yönelik belediye meclisince bazı karalar alınacağı bildirildi.

        Bozcaada Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, adanın en önemli konulardan biri olan imar planıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Ada için çok önemli olan 1/1000 ve 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının belediye personeli, meclis üyeleri, avukatlar ve konunun uzmanları ile beraber durum tespiti yapılması amacıyla incelendiği ifade edilen açıklamada, 'tiny house' olarak bilinen hareketli yapılar ve konteyner evlerle ilgili şunlar kaydedildi:

        "3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi arazilerde yapılaşmayı düzenleyici yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir izin alınmadan ikamet veya ticari amaçlarla kullanılan bu yapıların tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca 2863 Sayılı Kanun'un 65. maddesinde, ‘Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır’ hükmü yer almakta olup, suç teşkil eden bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulacaktır.

        Çanakkale Valiliğinin 20 Aralık 2023 tarihli yazısı ile hem belediyemize hem kaymakamlığımıza konu ile ilgili bildirimler yapılmıştır. Tüm bu kanun ve yönetmeliklere istinaden alınan kararlar şöyledir: Bozcaada’ya giren ve tarım arazisine konuşlandırılan tüm hareketli yapılar ve konteyner evler mühürlenmeye başlamıştır. Mühürleme işleminden sonra kanuni süreçler hızla işletilecektir. Bozcaada’da mevcutta bulunan bu tip yapıların elektrik ve su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecektir. Resmi makamlar nezdinde, tüm hizmetlerin kesilmesi için işlemler ivedi olarak başlatılacaktır. İlgili kanunlar gereğince Bozcaada’ya giriş yapan tüm hareketli yapıların ve konteynerlerin sahiplerine, bunların tarım arazisine konulmasının, elektrik ve su bağlanmasının yasak olduğuna dair bildirim yapılacaktır. Bu gibi yapıların tarım arazisine konuşlandırılmasına, elektrik su ve foseptik bağlantılarının yapılmasına yardımcı olanlar hakkında ilgili yasanın izin verdiği şekilde hukuki işlemler başlatılacaktır. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemler Bozcaada Belediyesinin haziran ayı meclisinde ele alınacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Seddülbahir Kalesi'nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel düzenlendi
        Seddülbahir Kalesi'nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel düzenlendi
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Bigalı muhtarlarla bir araya geldi
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Bigalı muhtarlarla bir araya geldi
        Çanakkale'de çeltik yetiştiriciliği ve çevre etkileşimi çalıştayı düzenlend...
        Çanakkale'de çeltik yetiştiriciliği ve çevre etkileşimi çalıştayı düzenlend...
        Troya Müzesinin "Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi" Bayramiçli öğrencilere ta...
        Troya Müzesinin "Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi" Bayramiçli öğrencilere ta...
        Yönetmen Evrim İnci, ÇOMÜ'de "Kurumsal Söyleşiler" etkinliğine katıldı
        Yönetmen Evrim İnci, ÇOMÜ'de "Kurumsal Söyleşiler" etkinliğine katıldı
        Çanakkale'de 7'si çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 7'si çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı