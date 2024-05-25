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        Seddülbahir Kalesi'nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel düzenlendi

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Seddülbahir Kalesi'nde, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:53
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        Seddülbahir Kalesi'nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel düzenlendi
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Seddülbahir Kalesi'nde, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel yapıldı.

        Doç. Dr. Oğuz Diker moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Rahmi Koç Müzesi Eğitim Müdürü Yeşim Özturan, Doç. Ayşegül Poray, Öğr. Gör. Arzu Bayındır, Tarihçi Aslıhan Kervan ve Rahmi Koç Müzesi Eğitim Uzmanı Zeliha Büyükkurt konuşmacı olarak katıldı.

        Panelde konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çocuklara müze sevgisinin ne kadar erken yaşta aşılanırsa gelecekte de tarihi yapılara o kadar çok sahiplenilebileceğini belirterek, "Tarihi Alan'daki müzelerde en çok görmek istediğimiz yaş grubu çocuklardır. Aile büyüklerine nasıl ki 'Çanakkale'yi görmeyen kalmasın' diyorsak aynı aile büyüklerine Tarihi Alan'da ki müzeleri görmeyen tek bir çocuk dahi kalmasın diyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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