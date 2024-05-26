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        Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:50
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        Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Cevatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'taki eski vali konağının yer aldığı alanda bulunan metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri diğer binalara sıçramasını önledikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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