Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eşkin ve Taneri'nin cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Eşkin ile yanında bulunan Metin Taneri'nin (34) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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