Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Selçuk Eşkin (28) idaresindeki 34 DT 2189 plakalı otomobil, Geyikli beldesi Tavaklı İskelesi yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Eşkin ile yanında bulunan Metin Taneri'nin (34) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eşkin ve Taneri'nin cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Zeybekçayır köyünde geleneksel hayrı yapıldı
        Zeybekçayır köyünde geleneksel hayrı yapıldı
        Otomobil, ağaca çarptı; sürücü ile arkadaşı öldü
        Otomobil, ağaca çarptı; sürücü ile arkadaşı öldü
        Seddülbahir Kalesi'nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel düzenlendi
        Seddülbahir Kalesi'nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel düzenlendi
        Bozcaada Belediyesinden "tiny house" kullanımının yasaklanmasıyla ilgili aç...
        Bozcaada Belediyesinden "tiny house" kullanımının yasaklanmasıyla ilgili aç...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Bigalı muhtarlarla bir araya geldi
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Bigalı muhtarlarla bir araya geldi