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        Çanakkale'de üniversiteliler Atikhisar Barajı'nda çevre temizliği yaptı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında Atikhisar Barajı çevresinde çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:20
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        Çanakkale'de üniversiteliler Atikhisar Barajı'nda çevre temizliği yaptı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında Atikhisar Barajı çevresinde çöp topladı.

        Elif Sivaz, Merve Nur Kılıçkara, Zeynep Kıymaz, Zehra Abdullayev ve Dilara Naz Güneş'in öncülüğünde gerçekleştirilen "Yeşil Hareket" adlı projede, farklı fakülte ve yüksekokullardan 80'i aşkın üniversite öğrencisi Atikhisar Barajı'nda çevre temizliği yaptı.

        Öğrenciler, çevre temizliğine karşı bilincin artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, baraj çevresinden topladıkları çöpleri Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nin (ÇAKAB) aracına teslim etti.

        Kayalık arazi nedeniyle suya yakın bazı bölgelere ulaşamayan öğrenciler, çevreyi yakından ilgilendiren bu konuyu yetkililere aktarmak üzere sahayı fotoğrafladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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