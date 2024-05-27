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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:26
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.

        Çanakkale Boğazı'nda içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknede Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi.

        Tekne, haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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