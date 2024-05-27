Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknede Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi.
Tekne, haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
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