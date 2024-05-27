Çanakkale'de "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik 2024 Projesi" hayata geçirilecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Ezine Millet Bahçesi'nde 31 Mayıs-2 Haziran'da "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik 2024 Projesi" hayata geçirilecek.

Şubat 2024 'te başvurusu tamamlanan 204 proje içinde kabul edilen Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik 2024 Projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen 2 üniversite projesinden biri oldu.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın'ın yürütücülüğünü üstlendiği ÇOMÜ ve Ezine Belediyesi paydaşlığında, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan projede 9 akademisyen, 4 eğitmen, uzman arkeologlar, iletişim uzmanları ve üniversite öğrencileri yer alacak.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, projenin tanıtımı dolayısıyla ÇOMÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bilim şenliklerinin özellikle bilimin ve teknolojinin toplumun her kesimine yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin bu alana ilgisinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler olduğunu söyledi.

Özellikle çocukların ve gençlerin, bilimle eğlenerek öğrenme imkanı bulduğunu ve geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olma yolunda önemli adımlar attığını dile getiren Erenoğlu, "Üniversitemizde bilimin ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına büyük önem veriliyor. Bu yıl Ezine Millet Bahçesi'nde düzenleyeceğimiz bilim şenlikleri kapsamında detaylı ve zengin içerikli faaliyetler planlandı. Bilim şenliklerinin, Ezinemiz ve çevresi için de önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz bilimle buluşma imkanı bulacak. Bilim şenlikleri sayesinde Ezine'ye birçok ziyaretçi çekilmesi ve bölgenin tanıtımına katkı sağlanması da hedefleniyor." diye konuştu.