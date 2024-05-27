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        Çanakkale'de "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik 2024 Projesi" hayata geçirilecek

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Ezine Millet Bahçesi'nde 31 Mayıs-2 Haziran'da "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik 2024 Projesi" hayata geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:30
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        Çanakkale'de "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik 2024 Projesi" hayata geçirilecek
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Ezine Millet Bahçesi'nde 31 Mayıs-2 Haziran'da "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik 2024 Projesi" hayata geçirilecek.

        Şubat 2024 'te başvurusu tamamlanan 204 proje içinde kabul edilen Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik 2024 Projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen 2 üniversite projesinden biri oldu.

        ÇOMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın'ın yürütücülüğünü üstlendiği ÇOMÜ ve Ezine Belediyesi paydaşlığında, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan projede 9 akademisyen, 4 eğitmen, uzman arkeologlar, iletişim uzmanları ve üniversite öğrencileri yer alacak.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, projenin tanıtımı dolayısıyla ÇOMÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bilim şenliklerinin özellikle bilimin ve teknolojinin toplumun her kesimine yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin bu alana ilgisinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler olduğunu söyledi.

        Özellikle çocukların ve gençlerin, bilimle eğlenerek öğrenme imkanı bulduğunu ve geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olma yolunda önemli adımlar attığını dile getiren Erenoğlu, "Üniversitemizde bilimin ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına büyük önem veriliyor. Bu yıl Ezine Millet Bahçesi'nde düzenleyeceğimiz bilim şenlikleri kapsamında detaylı ve zengin içerikli faaliyetler planlandı. Bilim şenliklerinin, Ezinemiz ve çevresi için de önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz bilimle buluşma imkanı bulacak. Bilim şenlikleri sayesinde Ezine'ye birçok ziyaretçi çekilmesi ve bölgenin tanıtımına katkı sağlanması da hedefleniyor." diye konuştu.

        Projenin paydaşlarından Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de projenin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Projede bizi destekleyen kurum müdürlerimize, tüm personele teşekkür ediyoruz. Geçen sene paydaşı olarak bu projeyi Hatay Kırıkhan'da gerçekleştirmiştik. Bu konuda her zaman bizi paydaş oyarak gösteren ÇOMÜ'ye teşekkür ediyoruz. Ezine'nin hem sosyal hem kültürel açıdan böyle sosyal faaliyetlerle gündeme gelmesinden memnunuz. Yarının geleceği olan çocuklara hem kültürel mirasın hem şehrin tanıtılması hem de onlara el becerisi kazandırılması adına teşekkür ediyorum." dedi.

        Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Ilgın da projeyle ana hedefin çocukların ve gençlerin bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak olduğunu ifade etti.

        Bu projeyle 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ilgın, Ezine'nin köylerindeki bütün çocukların ilçe merkezine gelerek projeye dahil olmalarını istediklerini söyledi.

        Çocukların şenlik alanında 21 atölyeden faydalanabileceklerini, şenlik sonrası bilime karşı ilgilerinin artıp artmadığına karşı ön test ve son test uygulayacaklarını aktaran Ilgın, sonuçlarını da uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, kamu ve akademi dünyasıyla sonuçları paylaşacaklarını belirtti.

        Ilgın, şenlik kapsamında rüya desenler, ellerim köpük köpük, dijital medya okur yazarlığı, eğlenceli yüzler, scratch ile matematik, kağıttan hayaller, çok boyutlu bilim, bilimin ışığında, gezici bavul müze gibi atölyelerin yer alacağını sözlerine ekledi.

        Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Müze Müdürü Rıdvan Esirgemez de katılarak projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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