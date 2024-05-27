Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda bulunan 55 bin 450 lira, 690 avro, 300 dolar, 10 araç, 6 el hava pompası, 14 can yeleği, 3 can simidi, 22 şambrele el konuldu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 26 Nisan-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 8 olayda 11 şüpheli ve Afganistan uyruklu 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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