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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:45
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 26 Nisan-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 8 olayda 11 şüpheli ve Afganistan uyruklu 103 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yapılan aramalarda bulunan 55 bin 450 lira, 690 avro, 300 dolar, 10 araç, 6 el hava pompası, 14 can yeleği, 3 can simidi, 22 şambrele el konuldu.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. 2 şüphelinin adli işlemleri sürerken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda yakalanan 103 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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