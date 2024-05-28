ÇOMÜ'nün arama kurtarma takımının uluslararası yarışmadaki birincilik başarısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) arama kurtarma takımı, Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması'nda birinci oldu.

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması'na, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Koçak, Arş. Gör. Dr. Göksel Öztürk ile 11 öğrenci katıldı.

Yarışmada Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Kosova, Kuzey Makedonya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 15 üniversite takımı mücadele etti.