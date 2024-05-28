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        ÇOMÜ'nün arama kurtarma takımının uluslararası yarışmadaki birincilik başarısı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) arama kurtarma takımı, Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:31
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        ÇOMÜ'nün arama kurtarma takımının uluslararası yarışmadaki birincilik başarısı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) arama kurtarma takımı, Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması'nda birinci oldu.

        Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması'na, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Koçak, Arş. Gör. Dr. Göksel Öztürk ile 11 öğrenci katıldı.

        Yarışmada Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Kosova, Kuzey Makedonya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 15 üniversite takımı mücadele etti.

        ÇOMÜ arama kurtarma takımı, enkazda arama ve kurtarma etabındaki başarılı performansı ile birincilik ödülünü kazandı.

        Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yaptığı açıklamada, bu önemli başarıdan dolayı ekibi tebrik ederek, "Üniversitemiz, acil yardım ve afet yönetimi alanındaki çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bu alanda eğitim gören öğrencilerimiz, teorik bilgileri pratik becerilerle harmanlayarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar kazanmaktadırlar. Bu başarı, üniversitemizin eğitim ve araştırma kalitesinin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

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