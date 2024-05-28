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        Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonları

        Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:08
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        Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonları
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        Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" ve "KB-20" botları ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 17’si çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Ezine açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu.

        "TCSG-23" botu ekipleri, Afganistan ve İran uyruklu 10'u çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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