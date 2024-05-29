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        Tarihi Alan'daki "Şifa Bahçesi"nde ilk hasat yapıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, "Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi" kapsamında hazırlanan şifa bahçesinde ilk hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:05
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        Tarihi Alan'daki "Şifa Bahçesi"nde ilk hasat yapıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, "Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi" kapsamında hazırlanan şifa bahçesinde ilk hasat yapıldı.

        Tarihi Alan Başkanlığı, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından hazırlanarak Güney Marmara Kalkınma Ajansına (GMKA) sunulan "Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Çiftçi Eğitim ve Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Merkezi (BAÇEM) ile ortaklaşa yürütülen şifa bahçesinde bitki teminleri yapıldı.

        Uygulama projelerinin hazırlanma süreci ve uygulama işinin takibi Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığında görev alan uzman inşaat mühendisi ve mimarlar tarafından yürütüldü.

        Geçen yıl projesi hazırlanarak onaylanan çalışmada uygulama alanı olarak en çok ziyaretçi alan Alçıtepe köyü seçildi.

        Yaklaşık 20 dönümlük alanda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından alan 20 adaya bölündü.

        Her bir adanın içine lavantadan ıtıra, limonlu naneden tıbbi adaçayına, aynısefadan ekinezyaya kadar çok sayıda bitkinin dikim ve ekimi gerçekleştirildi.

        Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nın hazırlanan proje ile adeta bir şifa bahçesine döndüğünü söyledi.

        Bu çalışmayı kısa bir süre önce hayata geçirdiklerini dile getiren Kaşdemir, "Bahçemizde ilk ürünlerimiz kendini göstermeye başladı ve bugün de bölge halkımızla beraber Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı personelimizle beraber ilk hasatımızı yapacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bölge halkıyla beraber burada yaşayan halkımızla birlikte burada katma değeri yüksek ürünler oluşturmak ve pazarlaması daha kolay yapılabilen şifalı bitkiler adı altında tıbbi aromatik bitkileri burada yetiştirmek istiyoruz. Onlarca çeşit bitkiyi burada yetiştirme imkanına sahip olacağız ve hem gelen ziyaretçilere bunları verme, hediye etme hem de bölge halkına bir gelir getirme fonksiyonu olacak." dedi.

        Başkan Kaşdemir, herkesi bu coğrafyayı teneffüs etmeye davet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Misafirlerimizi Çanakkale'de tarihi alanda bir zaman tünelinde yolculuk yaptıktan sonra da buradaki bahçemize bekliyoruz. Ziyaretlerinin daha da anlamlı olması için, daha doğal bir ortamda, daha güzel bir ortamda şöyle bir nefes almak için şifalı bitkiler bahçemize bekliyoruz. Çünkü tarihi alan dokusu bozulmamış, doğallığı bozulmamış bir alandır, bir mekandır. Hem tarihsel özelliğiyle hem de doğal dokusuyla gelen ziyaretçilere çok farklı bir an yaşatma imkanına sahip olacaktır. Dolayısıyla Çanakkale tarihi alanda şifa bahçemiz bugün açmıştır. Şifalı bitkilerimiz kendini göstermiştir. İlk hasat heyecanını yaşıyoruz ve bütün herkesi Çanakkale'ye bir nefes almaya bekliyoruz."

        Hasat şenliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, kooperatif başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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