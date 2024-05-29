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        Bisikletiyle gezerken bulduğu sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim eden Onur "en küçük bağışçı" oldu

        Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde yaşayan Onur Özcan Çimen, bisikletiyle gezerken bulduğu Roma dönemine ait sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışlayarak müzenin "en küçük eser bağışçısı" ünvanını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:50
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        Bisikletiyle gezerken bulduğu sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim eden Onur "en küçük bağışçı" oldu
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        Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde yaşayan Onur Özcan Çimen, bisikletiyle gezerken bulduğu Roma dönemine ait sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışlayarak müzenin "en küçük eser bağışçısı" ünvanını aldı.

        Bisikletiyle gezen 10 yaşındaki Onur, yerde metal para buldu. Bunun ne olduğunu anlamayan Onur, parayı Hıdırellez şenliklerine katıldığı Troya Müzesi'nde yetkililere gösterdi.

        Yetkililer bunun Roma dönemi'ne ait 2 bin yıllık bir sikke olduğunu tespit etti.

        Sikkeyi müzeye teslim eden Onur, müzenin en küçük eser bağışçısı oldu.

        Troya Müzesi'ne 1934 yılında 11 yaşındayken bulduğu mezar steli (mezar taşı) parçasını teslim eden Necdet Uluer, "Cumhuriyet tarihinin en genç bağışçısı" olarak kayıtlara geçmişti.

        Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Onur ve ailesine gösterdikleri bu incelikten dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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