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        Gelibolu'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:30
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        Gelibolu'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

        Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde H.N. ve B.Ö'nün adreslerinde 2 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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