Ezine'de kontrolden çıkarak devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çanakkale'den Balıkesir’in Edremit ilçesi istikametine giden Bedri Öztürk idaresindeki 26 B 3289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bahçeli köyü yakınında şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Gülçin Öztürk ile Haydar ve Emine Akyurt yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.