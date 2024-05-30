Çanakkale'de arazide kaybolan yaşlı adam bulundu

Yaşlı adam jandarmanın yanı sıra AFAD ekibinin de yer aldığı çalışmalar sonucu köye bir kilometre kadar uzaklıktaki Almacık mevkisinde bulundu.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Gökköy köyünde yaşayan Halil Gülfidan, dün saat 16.00 sularında Lapseki'ye gideceğini söyleyerek köyden yaya olarak yola çıktı.

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